В Житомирской области нашли автомобиль с телами отца и дочери
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 6 августа. УНН. На окраине села Каменка, в лесополосе, заметили автомобиль, в салоне которого были тела двух людей: мужчины и девочки. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области, передает УНН.
"Желтый автомобиль Renault Kangoo в лесном массиве 5 августа заметила местная молодежь и, когда длительное время из него никто не выходил и к нему не подходил, решили приблизиться. Подростки увидели в салоне тела людей и сразу позвонили по номеру "102". Сообщение о страшной находке поступило после 21:00", - говорится в сообщении.
Уже позже правоохранители, прибывшие на место, обнаружили, что на телах мужчины и девочки есть ножевые ранения. Их лица были идентифицированы: житомиряне - 34-летний отец и его 8-летняя дочь. В салоне также была найдена записка, вероятно, написанная мужчиной, в которой он объясняет свои действия бытовыми неурядицами и недоразумениями в семье.
"В ходе первоочередных мероприятий установлено, что мужчина около 13:00 2 августа собрал личные вещи и дочери и вместе с ней уехал из дома. Заявлений от родных по их безвестному исчезновению в полицию не поступало", - рассказали в ведомстве.
По данному факту полиция начала уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Продолжается установка всех обстоятельств.
Напомним, возле одного из детсадов в Днепре обнаружили тело мужчины.