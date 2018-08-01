Біля дитсадка у Дніпрі знайшли тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Біля одного з дошкільних навчальних закладів у Дніпрі виявили тіло чоловіка. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
Так, тіло виявила працівниця дитячого дошкільного закладу.
"Інформація надійшла на лінію "102" о 7:05 про те, що біля одного з дошкільних навчальних закладів виявили тіло чоловіка. Виїздом на місце поліцейські дійсно виявили тіло чоловіка, який покінчив життя самогубством. Видимих ознак насильницької смерті на ньому візуально не виявлено", - йдеться в повідомленні.
Тіло направили на проходження судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
За фактом порушено кримінальне провадження за ст. 115 КК України з поміткою "самогубство". Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, в одному з будинків Дніпра, біля ліфта, виявили тіло чоловіка.