Біля дитсадка у Дніпрі знайшли тіло чоловіка

Так, тіло виявила працівниця дитячого дошкільного закладу.

"Інформація надійшла на лінію "102" о 7:05 про те, що біля одного з дошкільних навчальних закладів виявили тіло чоловіка. Виїздом на місце поліцейські дійсно виявили тіло чоловіка, який покінчив життя самогубством. Видимих ознак насильницької смерті на ньому візуально не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Тіло направили на проходження судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

За фактом порушено кримінальне провадження за ст. 115 КК України з поміткою "самогубство". Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в одному з будинків Дніпра, біля ліфта, виявили тіло чоловіка.