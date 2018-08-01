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Возле детского сада в Днепре нашли тело мужчины

Возле детского сада в Днепре нашли тело мужчины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Возле одного из дошкольных учебных заведений в Днепре обнаружили тело мужчины. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

Так, тело обнаружила сотрудница детского дошкольного учреждения.

"Информация поступила на линию "102" в 7:05 о том, что возле одного из дошкольных учебных заведений обнаружили тело мужчины. Выездом на место полицейские действительно обнаружили тело мужчины, который покончил жизнь самоубийством. Видимых признаков насильственной смерти на нем визуально не обнаружено", - говорится в сообщении.

Тело направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины с пометкой "самоубийство". Продолжаются следственные действия.

Напомним, в одном из домов Днепра, возле лифта, обнаружили тело мужчины.

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