У будинку в Дніпрі знайшли тіло вбитого чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Сьогодні в будинку на Запорізькому шосе у Дніпрі знайшли тіло чоловіка. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
"Є вбивство на Запорізькому шосе. О 7 годині ранку на лінію "102" зателефонували мешканці та повідомили про те, що біля ліфта знаходиться тіло чоловіка", - йдеться в повідомленні.
Виїздом на місце події поліція зафіксувала на тілі сліди насильницької смерті. При поверхневому огляді виявлено, що чоловіку було завдано ножові поранення. Загиблим виявився чоловік 1967 року народження, який мешкав у цьому ж під'їзді.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Наразі проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення та затримання зловмисниками.
Нагадаємо, біля дитячого табору у м.Нікополь знайшли тіло 13-річної дівчинки зі слідами насильницької смерті.