У Нікополі знайшли тіло 13-річної дівчинки з ножовими пораненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У м.Нікополь у Дніпропетровській області поблизу дитячого табору знайшли тіло 13-річної дівчинки із слідами насильницької смерті. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Дніпропетровській області, передає УНН.
“5 липня тіло дитини зі слідами насильницької смерті було виявлено у воді поблизу дитячого табору „Великий луг“”, — йдеться у повідомленні.
За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть дівчинки настала від ножових поранень. Факту зґвалтування не зафіксовано.
Як зазначається, неповнолітня перебувала у розшуку з 4 липня. На пошуки дівчинки були задіяні працівники всіх підрозділів поліції, кінологи, курсанти, а також волонтери та містяни.
Наразі поліція вживає всі заходи, направлені на розкриття цього злочину. Триває слідство.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 115 (умисне вбивство). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 10 до 15 років, або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, у листопаді 2017 року у Києві було знайдено тіло 15-річної дівчини із ножовим ураженням грудної клітини.