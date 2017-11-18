В одній із квартир Києва знайдено мертвою неповнолітню з ножем у грудях

“Подія сталася на вулиці Нововокзальній у Солом’янському районі столиці. Тіло неповнолітньої із ножовим пораненням грудей знайшла її мати”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що до правоохоронців звернулася мати потерпілої. За її словами, до цього випадку дівчина вже кілька разів робила спроби покінчити життя самогубством.

“Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, — повідомили у поліції.

Наразі правоохоронці розслідують всі обставини трагедії. Однією з версій є самогубство. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН, у Києві неповнолітня дівчина впала з 14 поверху.