В одній із квартир Києва знайдено мертвою неповнолітню з ножем у грудях

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Київ • УНН

 • 20146 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Солом’янському районі столиці на вулиці Нововокзальній в одній із квартир знайдено мертвою 15-річну дівчину з ножем у грудях, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Києві.

“Подія сталася на вулиці Нововокзальній у Солом’янському районі столиці. Тіло неповнолітньої із ножовим пораненням грудей знайшла її мати”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що до правоохоронців звернулася мати потерпілої. За її словами, до цього випадку дівчина вже кілька разів робила спроби покінчити життя самогубством.

“Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, — повідомили у поліції.

Наразі правоохоронці розслідують всі обставини трагедії. Однією з версій є самогубство. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН, у Києві неповнолітня дівчина впала з 14 поверху.

Українські Національні Новини

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