У Києві неповнолітня дівчина впала з 14 поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Столичні правоохоронці розслідують обставини смерті 13-річної дівчинки. Вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Бальзака у Києві дівчинка випала з вікна з висоти 14-го поверху, про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає УНН.
“За вказаною адресою правоохоронці виявили труп 13-річної місцевої мешканки. Працівники поліції з’ясували, коли матір гуляла з собакою її донька вистрибнула з балкону 14-го поверху. Жінка повідомила поліцейським, що між нею та донькою напередодні не виникало конфліктів. Під час огляду їх квартири слідчо-оперативна група вилучила два вимкнені мобільні телефони без акумуляторів та сім-карток та планшет”, — повідомив начальник сектору ювенальної превенції Деснянського управління поліції Олександр Бугай.
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Тіло дівчинки направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.
За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) з приміткою “Самогубство” Кримінального кодексу України.
Як писав УНН, на Львівщині сьогодні на будівництві загинув чоловік, впавши з дев'ятого поверху.