В Киеве несовершеннолетняя девушка упала с 14 этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Столичные правоохранители расследуют обстоятельства смерти 13-летней девочки. Вчера вечером в полицию поступило сообщение о том, что на улице Бальзака в Киеве девочка выпала из окна с высоты 14-го этажа, об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Киева, передает УНН.
"По указанному адресу правоохранители обнаружили труп 13-летней местной жительницы. Работники полиции выяснили, когда мать гуляла с собакой ее дочь выпрыгнула с балкона 14-го этажа. Женщина сообщила полицейским, что между ней и дочерью накануне не возникало конфликтов. При осмотре их квартиры следственно-оперативная группа изъяла два выключеных мобильных телефона без аккумуляторов и сим-карточек и планшет", - сообщил начальник сектора ювенальной превенции Деснянского управления полиции Александр Бугай.
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Тело девочки направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой "Самоубийство" Уголовного кодекса Украины.
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