В Киеве несовершеннолетняя девушка упала с 14 этажа

"По указанному адресу правоохранители обнаружили труп 13-летней местной жительницы. Работники полиции выяснили, когда мать гуляла с собакой ее дочь выпрыгнула с балкона 14-го этажа. Женщина сообщила полицейским, что между ней и дочерью накануне не возникало конфликтов. При осмотре их квартиры следственно-оперативная группа изъяла два выключеных мобильных телефона без аккумуляторов и сим-карточек и планшет", - сообщил начальник сектора ювенальной превенции Деснянского управления полиции Александр Бугай.

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Тело девочки направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой "Самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

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