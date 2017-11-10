На Донеччині підліток залишився живим після падіння з 7 поверху

Як зазначається, 9 листопада до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на вул. К. Маркса у м. Селидове Донецької області з вікна квартири на 7 поверсі 9-поверхового житлового будинку випала людина.

На місці події рятувальники з ясували, що постраждалий — 15-річний хлопчик, впав на покрівлю прибудованого до будинку магазину. Рятувальники спільно з медиками наклали шини на постраждалого та за допомогою нош спустили з покрівлі магазину до автомобіля швидкої медичної допомоги.

Як повідомляв УНН, у Харкові 77-річний чоловік вистрибнув із вікна власної квартири, розташованої на 13-му поверсі і помер від отриманих травм.