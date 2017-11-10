В Донецкой области подросток остался жив после падения с 7 этажа

Как отмечается, 9 ноября в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. К. Маркса в г.. Селидово Донецкой области из окна квартиры на 7 этаже 9-этажного жилого дома выпал человек.

На месте происшествия спасатели выяснили, что пострадавший - 15-летний мальчик упал на крышу пристроенного к дому магазина. Спасатели совместно с медиками наложили шины на пострадавшего и с помощью носилок спустили с крыши магазина к автомобилю скорой медицинской помощи.

Как сообщал УНН, в Харькове 77-летний мужчина выпрыгнул с окна собственной квартиры, расположенной на 13-м этаже и скончался от полученных травм.