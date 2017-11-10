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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 17305 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 34007 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 44940 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 50603 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 46045 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91765 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99466 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 126406 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Донецкой области подросток остался жив после падения с 7 этажа

В Донецкой области подросток остался жив после падения с 7 этажа

Киев  •  УНН

 • 9608 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Донецкой области 15-летний подросток остался жив после падения с 7 этажа. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

Как отмечается, 9 ноября в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. К. Маркса в г.. Селидово Донецкой области из окна квартиры на 7 этаже 9-этажного жилого дома выпал человек.

На месте происшествия спасатели выяснили, что пострадавший - 15-летний мальчик упал на крышу пристроенного к дому магазина. Спасатели совместно с медиками наложили шины на пострадавшего и с помощью носилок спустили с крыши магазина к автомобилю скорой медицинской помощи.

Как сообщал УНН, в Харькове 77-летний мужчина выпрыгнул с окна собственной квартиры, расположенной на 13-м этаже и скончался от полученных травм.

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