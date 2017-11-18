В одной из квартир Киева найдена мертвой несовершеннолетняя с ножом в груди

“ЧП произошло на улице Нововокзальной в Соломенском районе столицы. Тело несовершеннолетней с ножевым ранением груди нашла ее мать”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в милицию обратилась мать потерпевшей. По ее словам, до этого случая девушка уже несколько раз делала попытки покончить жизнь самоубийством.

“Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины”, — сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства трагедии. Одной из версий является самоубийство. Досудебное расследование продолжается.

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