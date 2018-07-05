В Никополе нашли тело 13-летней девочки с ножевыми ранениями
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В г. Никополь в Днепропетровской области возле детского лагеря нашли тело 13-летней девочки со следами насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области, передает УНН.
“5 июля тело ребенка со следами насильственной смерти было обнаружено в воде вблизи детского лагеря ”Великий Луг"", - говорится в сообщении.
По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, смерть девочки наступила от ножевых ранений. Факта изнасилования не зафиксировано.
Как отмечается, несовершеннолетняя находилась в розыске с 4 июля. На поиски девочки были задействованы работники всех подразделений полиции, кинологи, курсанты, а также волонтеры и горожане.
Сейчас полиция принимает все меры, направленные на раскрытие этого преступления. Продолжается следствие.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2. ст. 115 (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.
Напомним, в ноябре 2017 года в Киеве было обнаружено тело 15-летней девушки с ножевым поражением грудной клетки.