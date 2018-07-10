В доме в Днепре нашли тело убитого мужчины

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 59772 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107226 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128509 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135760 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171660 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154123 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141679 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130513 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183178 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118355 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В доме в Днепре нашли тело убитого мужчины

Киев  •  УНН

 • 10524 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Сегодня в доме на Запорожском шоссе в Днепре нашли тело мужчины. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

"Есть убийство на Запорожском шоссе. В 7:00 утра на линию "102" позвонили жители и сообщили о том, что возле лифта находится тело мужчины", - говорится в сообщении.

Выездом на место происшествия полиция зафиксировала на теле следы насильственной смерти. При поверхностном осмотре обнаружено, что мужу было нанесено ножевые ранения. Погибшим оказался мужчина 1967 года, который жил в этом же подъезде.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Проводятся следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленниками.

Напомним, около детского лагеря в г. Никополь нашли тело 13-летней девочки со следами насильственной смерти.

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