В доме в Днепре нашли тело убитого мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Сегодня в доме на Запорожском шоссе в Днепре нашли тело мужчины. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.
"Есть убийство на Запорожском шоссе. В 7:00 утра на линию "102" позвонили жители и сообщили о том, что возле лифта находится тело мужчины", - говорится в сообщении.
Выездом на место происшествия полиция зафиксировала на теле следы насильственной смерти. При поверхностном осмотре обнаружено, что мужу было нанесено ножевые ранения. Погибшим оказался мужчина 1967 года, который жил в этом же подъезде.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Проводятся следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленниками.
Напомним, около детского лагеря в г. Никополь нашли тело 13-летней девочки со следами насильственной смерти.