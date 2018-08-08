В лесу в Житомирской области нашли обгоревшее тело мужчины

Тело мужчины нашли 6 августа во лесном массиве на окраине города Коростышев.

"Сейчас правоохранители устанавливают его личность. Через изувечение тела огнем информации о мужчине мало", - говорится в сообщении.

Предварительно, смерть могла наступить весной этого года. Погибшему 25-45 лет. Был одет в черную джинсовую куртку.

Напомним, в Житомирской области, в лесополосе, заметили автомобиль, в салоне которого были тела отца и дочери.