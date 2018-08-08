В лесу в Житомирской области нашли обгоревшее тело мужчины
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 8 августа. УНН. Изувеченное огнем тело мужчины нашли в лесном массиве в Житомирской области. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
Тело мужчины нашли 6 августа во лесном массиве на окраине города Коростышев.
"Сейчас правоохранители устанавливают его личность. Через изувечение тела огнем информации о мужчине мало", - говорится в сообщении.
Предварительно, смерть могла наступить весной этого года. Погибшему 25-45 лет. Был одет в черную джинсовую куртку.
Напомним, в Житомирской области, в лесополосе, заметили автомобиль, в салоне которого были тела отца и дочери.