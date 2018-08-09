На Одещині у страшній ДТП загинула 20-річна дівчина
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. В Одеській області від зіткнення з естакадою автомобіль перевернувся і вилетів в кювет, загинула юна місцева мешканка. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Одеській області, передає УНН.
“Автомобільна аварія за участю легковика Ford Focus сталася у середу, 8 серпня, близько 12:00 на трасі „Одеса-Рені“ біля села Спаське. У результаті постраждали двоє осіб, з яких одна померла в лікарні”, — йдеться у повідомленні.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка займається фіксуванням ДТП. Попередньо встановлено, що Ford Focus під керуванням 49-річного жителя Болградського району, рухаючись зі сторони Ізмаїла в бік Одеси, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з огородженням мосту та з’їхав у кювет.
У результаті з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості водій та його 20-річна донька були госпіталізовані. На жаль, в лікарні від отриманих травм дівчина померла.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Нагадаємо, суд заарештував винуватця смертельної ДТП із загорянням трьох авто під Києвом. У результаті події, яка сталась на Старообухівській трасі 20 липня, загинуло подружжя, їх 9-річна дитина із численними травмами госпіталізована до лікарні.