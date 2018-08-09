В Одесской области в страшном ДТП погибла 20-летняя девушка

“Автомобильная авария с участием легкового автомобиля Ford Focus произошла в среду, 8 августа, около 12:00 на трассе ”Одесса-Рени“ возле села Спасское. В результате пострадали два человека, из которых один умер в больнице”, - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая занимается фиксированием ДТП. Предварительно установлено, что Ford Focus под управлением 49-летнего жителя Болградского района, двигаясь со стороны Измаила в сторону Одессы, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ограждением моста и съехал в кювет.

В результате с телесными повреждениями разной степени тяжести водитель и его 20-летняя дочь были госпитализированы. К сожалению, в больнице от полученных травм девушка скончалась.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, суд арестовал виновника смертельного ДТП с возгоранием трех авто под Киевом. В результате происшествия, которое произошло на Старообуховской трассе 20 июля, погибла супружеская пара, их 9-летний ребенок с многочисленными травмами госпитализирован в больницу.