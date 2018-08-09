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Пропавшая 20-летняя жительница Житомира найдена убитой

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Под Житомиром на окраине села Бондарцы нашли прикрытое строительным мусором тело 20-летней девушки, которая вышла из дома 2 августа и не вернулась. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Житомирской области, передает УНН.

Пропавшая 20-летняя жительница Житомира найдена убитой

“Тело девушки обнаружили в овраге на окраине с. Бондарцы Житомирского района 8 августа. Установлено, что погибшая — безвестно исчезнувшая 20-летняя жительница Житомира. Заявление о ее розыске поступила в полицию 6 августа”, - говорится в сообщении.

По словам матери пропавшей, ее дочь еще 2 августа утром ушла из дома и не вернулась. По предварительным данным, девушка могла поехать в г. Киев. Поэтому правоохранители начали ряд мероприятий по установлению ее места нахождения. К сожалению, на момент поступления сообщения об исчезновении девушка, как сейчас установлено, уже была убита.

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Около 16:00 8 августа в Житомирское районное отделение полиции поступило сообщение об обнаружении на окраине с.Бондарцы прикрытое строительным мусором тело неизвестной женщины.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы ГУ Нацполиции области и Житомирского РОП. Полицейские установили, что погибшая — без вести пропавшая 20-летняя житомирчанка. Тело женщины направлено для проведения экспертизы и установления причин смерти.

Сейчас в рамках досудебного расследования, начатого по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, продолжается комплекс мероприятий для раскрытия преступления и установления причастных лиц.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в лесу в Житомирской области нашли обгоревшее тело мужчины.

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