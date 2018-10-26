В Житомирской области задержали двух мужчин, которые подсыпали снотворное и утопили водителя

"Это двое 29-летних мужчин, бывшие бойцы добровольческого батальона, один - из Житомира, другой - житель Одесской области. Оба ранее судимы. Также один из них является подозреваемым в совершении разбойного нападения в г.Одесса. В июне текущего года под давлением общественности и при вмешательстве народных избранников суд принял решение об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на не связанную с лишением свободы. Сейчас же мы имеем обоснованные сведения о причастности молодого мужчины не только к резонансному убийству в Житомирской области, но и к другим тяжким преступлениям, которые были совершены им в течение этих нескольких месяцев", - сообщил начальник полиции Житомирской области Вячеслав Печененко.

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25 сентября в водоеме Коростышевского района было обнаружено тело неизвестного мужчины со связанными руками и ногами. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила вследствие утопления. Уже на следующий день полицейские установили личность погибшего - 34-летнего жителя поселка Вынковцев Хмельницкой области. Мужчина с 22 сентября считался без вести пропавшим и разыскивался родными и полицией.

От родственников погибшего стало известно, что он несколько дней назад поехал покупать автомобиль в Николаевскую область. Последний раз он выходил на связь 21 сентября, сообщив о случайных попутчиках, которых подобрал по дороге домой.

В ходе досудебного расследования убийства хмельничанина следователи установили, что подозреваемые подсели в автомобиль потерпевшего в качестве пассажиров на выезде из Николаева под предлогом поездки в Житомир.

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По дороге во время остановки на автозаправке попутчики с помощью сильнодействующего медицинского препарата нейтрализовали водителя. В бессознательном состоянии его довезли до окраины г. Коростышев и, связав ему конечности подручными средствами, бросили мужчину в карьер. Сами же уехали с места совершения преступления на автомобиле погибшего. Впоследствии машину продали, а вырученные средства тратили по своему усмотрению. Сейчас продолжаются мероприятия полиции по установлению места нахождения транспортного средства.

25 октября обоим задержанным в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.п. 6 (совершенное из корыстных побуждений), 12 (совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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По действующему законодательству обоим мужчинам может грозить лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, 9 октября на окраине села Бондарцы Житомирской области нашли спрятанное под строительным мусором тело 20-летней девушки, которая вышла из дома 2 августа и не вернулась. Позже полиция задержала подозреваемого в убийстве и назвала мотив преступления.