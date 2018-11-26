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Серийный убийца и автомобильный вор получил пожизненное

Киев  •  УНН

 • 15941 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Киеве серийный убийца приговорен к пожизненному лишению воли. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

“При принципиальной позиции прокуратуры города Киева к пожизненному лишению свободы приговорен 30-летний мужчина, который на территории столицы убил двоих людей из огнестрельного оружия и пытался лишить жизни еще одного человека”, — говорится в сообщении.

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В октябре 2014 года жертвами обвиняемого стали двое киевлян, которые разместили на интернет-сайтах информацию о предоставлении услуг по перевозки. Для того, чтобы завладеть транспортными средствами потерпевших, убийца договаривался с ними о встрече в безлюдных местах в ночное время. Подозреваемый убивал своих жертв выстрелами в голову. Их тела мужчина сначала прятал в гараже, а затем перевозил в лесополосу под Киевом и закапывал. Машины жертв злоумышленник перегонял в г. Николаев, где сбывал на разборку.

Правоохранителям удалось выйти на след злоумышленника, когда он готовил очередное убийство. Основанием, побудивших преступника к совершению еще одного преступления стала ревность, а пострадавшим оказался мужчина его любовницы. Как оказалось впоследствии, это уже была вторая попытка злоумышленника лишить жизни соперника. Во время задержания у подозреваемого изъяли орудие преступления — пистолет с глушителем и патронами.

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Суд присяжных Соломенского районного суда города Киева поддержал позицию прокурора столичной прокуратуры, признал обвиняемого виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к максимальному наказанию, предусмотренному Уголовным кодексом Украины — к пожизненному лишению свободы.

Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с обвиняемого почти полмиллиона гривен причиненного ущерба.

Напомним, 26 октября в Житомирской области задержали двоих мужчин, которые подсыпали снотворное и утопили водителя.

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