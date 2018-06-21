Суд залишив в силі вирок серійному маньяку

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Столична прокуратура відстояла в апеляції найвищу міру покарання для серійного вбивці жінок. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.

“Колегія суддів Апеляційного суду Києва, взявши до уваги доводи прокурора та беззаперечні докази вини обвинуваченого, апеляційну скаргу захисника залишила без задоволення, а вирок Дарницького районного суду м. Києва (щодо засудження до довічного позбавлення волі) — без змін”, — йдеться у повідомленні.

Так, у травні 2016 року, перебуваючи у лісопарковій зоні біля Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, чоловік після спільного вживання алкогольних напоїв здійснив умисне вбивство невідомої жінки. Після цього зловмисник закопав її тіло та зник з місця події.

Надалі протягом червня — серпня 2016 року обвинувачений за аналогічних обставин позбавив життя ще двох жінок на території Дарницького району столиці. З метою приховання слідів злочину тіло однієї жінки вбивця спалив, а тіло другої — замаскував гілками. Слідству не вдалося ідентифікувати тіла загиблих. Експерти встановили лише їх приблизний вік — від 30 до 40 років.

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Затримати вбивцю вдалося після чергового нападу на жінку у серпні 2016 року. Четвертій жертві нападника дивом вдалося вижити, незважаючи на численні ножові поранення, які вона отримала.

Вироком Дарницького районного суду м. Києва чоловіка було визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 121 КК України та засуджено до довічного позбавлення волі. Не погоджуючись із прийнятим рішенням, захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу. Завдяки принциповій позиції прокуратура міста відстояла в апеляції найвищу міру покарання для серійного вбивці жінок.

Нагадаємо, вбивці-рецидивісту, який у листопаді 2017 року жорстоко зарізав у Борисполі перехожу 51-річну жінку, погрожує довічне ув'язнення

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