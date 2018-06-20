Чоловіку, який зарізав 51-річну перехожу у Борисполі, загрожує довічне
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт стосовно рецидивіста, який у листопаді 2017 року посеред вулиці в м. Бориспіль з хуліганських мотивів наніс смертельне ножове поранення незнайомій жінці. Про це повідомила прокуратура області, передає УНН.
"Відтепер за вчинене обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Установлено, що 27-річний молодик, раніше засуджений до 10 років позбавлення волі за вчинення вбивства з особливою жорстокістю та за жорстоке поводження із тваринами, через півроку після закінчення строку відбування покарання, знову вчинив вбивство.
Так, у листопаді 2017 року, перебуваючи на одній із вулиць м. Борисполя, чоловік помітив жінку, та з хуліганських мотивів, витягнув з кишені куртки ніж та наніс 51-річній потерпілій удар у груди, після чого зник з місця злочину.
Від отриманого удару жінка втратила свідомість та через деякий час померла.
У подальшому, у квітні цього року в нічний час злочинець проник на територію домоволодіння в м. Бориспіль з метою вчинення хуліганських дій, однак його помітив господар будинку, якому зловмисник почав погрожувати ножем, втім чоловіку вдалося затримати злочинця.
За результатами проведення невідкладних слідчих дій встановлено, що затриманий чоловік вчинив вбивство потерпілої.
За процесуального керівництва Бориспільської місцевої прокуратури затверджено обвинувальний акт відносно рецидивіста за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п. 7, 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з хуліганських мотивів, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканості житла), ч.2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.
За вчинені злочини чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.
Як раніше повідомляв УНН, на Київщині вбивця-рецидивіст жорстоко зарізав жінку.