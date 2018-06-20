Чоловіку, який зарізав 51-річну перехожу у Борисполі, загрожує довічне

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 64252 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 129862 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 112573 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 147671 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 114513 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 124460 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 164205 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190479 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 302927 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167508 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.9 м/с
66 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 34986 перегляди
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

25 березня, 22:14 • 32606 перегляди
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 31707 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 35035 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 26245 перегляди
Публікації
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 26245 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 22269 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 147662 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 172637 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 302926 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 38287 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 56081 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 60202 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 58112 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 72247 перегляди
Актуальне
Чоловіку, який зарізав 51-річну перехожу у Борисполі, загрожує довічне

Чоловіку, який зарізав 51-річну перехожу у Борисполі, загрожує довічне

Київ • УНН

 • 11753 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт стосовно рецидивіста, який у листопаді 2017 року посеред вулиці в м. Бориспіль з хуліганських мотивів наніс смертельне ножове поранення незнайомій жінці. Про це повідомила прокуратура області, передає УНН

"Відтепер за вчинене обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Установлено, що 27-річний молодик, раніше засуджений до 10 років позбавлення волі за вчинення вбивства з особливою жорстокістю та за жорстоке поводження із тваринами, через півроку після закінчення строку відбування покарання, знову вчинив вбивство.

Так, у листопаді 2017 року, перебуваючи на одній із вулиць м. Борисполя, чоловік помітив жінку, та з хуліганських мотивів, витягнув з кишені куртки ніж та наніс 51-річній потерпілій удар у груди, після чого зник з місця злочину.

Від отриманого удару жінка втратила свідомість та через деякий час померла.

У подальшому, у квітні цього року в нічний час злочинець проник на територію домоволодіння в м. Бориспіль з метою вчинення хуліганських дій, однак його помітив господар будинку, якому зловмисник почав погрожувати ножем, втім чоловіку вдалося затримати злочинця.

За результатами проведення невідкладних слідчих дій встановлено, що затриманий чоловік вчинив вбивство потерпілої.

За процесуального керівництва Бориспільської місцевої прокуратури затверджено обвинувальний акт відносно рецидивіста за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п. 7, 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з хуліганських мотивів, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканості житла), ч.2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За вчинені злочини чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Як раніше повідомляв УНН, на Київщині вбивця-рецидивіст жорстоко зарізав жінку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.68
Bitcoin
$87,868.30
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,058.14
Ethereum
$2,067.05