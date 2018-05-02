На Київщині вбивця-рецидивіст жорстоко зарізав жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Борисполі Київської області 27-річний чоловік, раніше засуджений до 10 років позбавлення волі за вчинення вбивства з особливою жорстокістю та за жорстоке поводження із тваринами, через півроку після закінчення строку відбування покарання, знову скоїв тяжке вбивство 51-річної жінки. Про це повідомила пресс-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
“Так, у листопаді 2017 року, перебуваючи на одній із вулиць м. Борисполя, чоловік помітив жінку, та з хуліганських мотивів, витягнув з кишені куртки ніж та наніс 51-річній потерпілій удар у груди, після чого зник з місця злочину”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, від отриманого удару жінка знепритомніла та через деякий час померла.
У прокуратурі Київської області зазначають, що у квітні 2018 року злочинець вночі злочинець проник на територію домоволодіння в м. Бориспіль з метою вчинення хуліганських дій. Проте зловмисника помітив господар будинку. Чоловіку вдалося затримати злочинця попри фізичні погрози з боку останнього.
За результатами проведення невідкладних слідчих дій Бориспільською місцевою прокуратурою встановлено, що затриманий хуліган вчинив вбивство потерпілої.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п. 7, 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з хуліганських мотивів, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство) КК України та за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.
За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За вчинені злочини чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.
Як повідомлялося, на Чернігівщині раніше судимий житель Менського району під час сімейної сварки скоїв вбивство своєї дружини.