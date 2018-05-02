На Київщині вбивця-рецидивіст жорстоко зарізав жінку

КИЇВ. 2 травня. УНН. У Борисполі Київської області 27-річний чоловік, раніше засуджений до 10 років позбавлення волі за вчинення вбивства з особливою жорстокістю та за жорстоке поводження із тваринами, через півроку після закінчення строку відбування покарання, знову скоїв тяжке вбивство 51-річної жінки. Про це повідомила пресс-служба прокуратури Київської області, передає УНН.