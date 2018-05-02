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На Київщині вбивця-рецидивіст жорстоко зарізав жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. У Борисполі Київської області 27-річний чоловік, раніше засуджений до 10 років позбавлення волі за вчинення вбивства з особливою жорстокістю та за жорстоке поводження із тваринами, через півроку після закінчення строку відбування покарання, знову скоїв тяжке вбивство 51-річної жінки. Про це повідомила пресс-служба прокуратури Київської області, передає УНН.

На Київщині вбивця-рецидивіст жорстоко зарізав жінку

“Так, у листопаді 2017 року, перебуваючи на одній із вулиць м. Борисполя, чоловік помітив жінку, та з хуліганських мотивів, витягнув з кишені куртки ніж та наніс 51-річній потерпілій удар у груди, після чого зник з місця злочину”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, від отриманого удару жінка знепритомніла та через деякий час померла.

У прокуратурі Київської області зазначають, що у квітні 2018 року злочинець вночі злочинець проник на територію домоволодіння в м. Бориспіль з метою вчинення хуліганських дій. Проте зловмисника помітив господар будинку. Чоловіку вдалося затримати злочинця попри фізичні погрози з боку останнього.

За результатами проведення невідкладних слідчих дій Бориспільською місцевою прокуратурою встановлено, що затриманий хуліган вчинив вбивство потерпілої.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п. 7, 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з хуліганських мотивів, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство) КК України та за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинені злочини чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося, на Чернігівщині раніше судимий житель Менського району під час сімейної сварки скоїв вбивство своєї дружини.

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