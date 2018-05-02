В Киевской области убийца-рецидивист жестоко зарезал женщину

"Так, в ноябре 2017 года, находясь на одной из улиц г. Борисполя, мужчина заметил женщину, и из хулиганских побуждений, вытащил из кармана куртки нож и нанес 51-летней потерпевшей удар грудь, после чего скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

Как отмечается, от полученного удара женщина потеряла сознание и через некоторое время умерла.

В прокуратуре Киевской области отмечают, что в апреле 2018 преступник ночью преступник проник на территорию домовладения в г. Борисполь с целью совершения хулиганских действий. Однако злоумышленника заметил хозяин дома. Мужчине удалось задержать преступника несмотря на физические угрозы со стороны последнего.

По результатам проведения неотложных следственных действий Бориспольской местной прокуратурой установлено, что задержанный хулиган совершил убийство потерпевшей.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п.п. 7, 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из хулиганских побуждений, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство) УК Украины и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

По ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенные преступления мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, в Черниговской ранее судимый житель Менского района во время семейной ссоры совершил убийство своей жены.