На Хмельниччині суд призначив довічне ув'язнення за вбивство лопатою

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КИЇВ. 14 черевня. УНН. За принципової позиції прокуратури Хмельницької області вирок суду, яким жорстоких вбивць засуджено до довічного позбавлення волі, набрав законної сили. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.

“Вироком Хмельницького міськрайонного суду двом засудженим призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, а ще одному — 15 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, трагедія сталась у квітні 2014 року. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, троє мешканців м.Полонне вирішили помститись своєму спільному знайомому, викрасти його та позбавити життя.

Реалізуючи свій злочинний задум, зловмисники проти волі чоловіка посадили його у автомобіль та вивезли у лісовий масив, де нанесли йому численні удари кулаками. Потім били металевою лопатою, від чого остання навіть зламалась. Нанесені тілесні ушкодження призвели до смерті потерпілого. З метою приховування умисного вбивства викраденої людини, тіло кривдники закопали в лісовому масиві, а лопату викинули в посадку.

В суді повністю доведено винуватість вказаних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (викрадення людини, що спричинило тяжкі наслідки, умисне вбивство заручника, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Будучи незгідними з рішенням суду першої інстанції, засуджені оскаржили його в апеляційному порядку, однак апеляційним судом Хмельницької області ці скарги залишено без задоволення.

“Відтак, вирок суду, яким жорстоких вбивць засуджено до довічного позбавлення волі, набрав законної сили”, — повідомив начальник відділу прокуратури області Олексій Луговий.

Нагадаємо, двом жителям Київщині погрожує до 15 років ув’язнення за жорстоке вбивство знайомого.

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