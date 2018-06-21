Суд оставил в силе приговор серийному маньяку

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Столичная прокуратура отстояла в апелляции высшую меру наказания для серийного убийцы женщин. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

“Коллегия судей Апелляционного суда Киева, приняв во внимание доводы прокурора и неопровержимые доказательства вины обвиняемого, апелляционную жалобу защитника оставила без удовлетворения, а приговор Дарницкого районного суда г. Киева (по осуждению к пожизненному лишению свободы) — без изменений”, — говорится в сообщении.

Так, в мае 2016 года, находясь в лесопарковой зоне рядом с Бортнической станцией аэрации на ул. Коллекторной, мужчина после совместного употребления алкогольных напитков совершил умышленное убийство неизвестной женщины. После этого злоумышленник закопал ее тело и скрылся с места происшествия.

В дальнейшем в течение июня — августа 2016 года обвиняемый при аналогичных обстоятельствах лишил жизни еще двух женщин на территории Дарницкого района столицы. С целью сокрытия следов преступления тело одной женщины убийца сжег, а тело второй — замаскировал ветвями. Следствию не удалось идентифицировать тела погибших. Эксперты установили только их примерный возраст — от 30 до 40 лет.

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Задержать убийцу удалось после очередного нападения на женщину в августе 2016 года. Четвертой жертве нападающего чудом удалось выжить, несмотря на многочисленные ножевые ранения, которые она получила.

Приговором Дарницкого районного суда г. Киева мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 121 УК Украины и приговорен к пожизненному лишению свободы. Не соглашаясь с принятым решением, защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу. Благодаря принципиальной позиции прокуратура города отстояла в апелляции высшую меру наказания для серийного убийцы женщин.

Напомним, убийце-рецидивисту, который в ноябре 2017 года жестоко зарезал в Борисполе прохожую 51-летнюю женщину, грозит пожизненное заключение.

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