У Києві чоловік вбив двох жінок та викинувся з вікна

Правоохоронці прибули на виклик про падіння чоловіка з вікна багатоповерхівки. У квартирі на шостому поверсі, де було відчинене вікно, поліцейські виявили тіла двох жінок з численними різаними пораненнями.

Як розповів заступник начальника слідчого відділу Голосіївського управління поліції Сергій Сторожук, під час огляду місця подї поліцейські виявили у багатоповерхівці відкрите вікно, із якого, ймовірно, впав чоловік.

Опитавши мешканців будинку, поліцейські встановили особу померлого. Ним виявився 24-річний чоловік, який проживав разом із матір’ю в одній із квартир та мав проблеми із психічним здоров’ям.

Сусіди також повідомили номер телефону жінки. Підійшовши до квартири, правоохоронці неодноразово дзвонили на вказаний номер і звук телефону було чути, однак двері ніхто не відчиняв. Тому на місце події прибули спеціалісти для примусового відкриття дверей.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Серійний вбивця і автокрадій отримав довічне

Оглянувши помешкання, на кухні поліцейські виявили тіла двох жінок з численними різаними пораненнями. З’ясувалося, що одна з жінок - 53-річна матір померлого. Особа іншої жінки встановлюється.

Провівши обшук квартири, правоохоронці виявили і вилучили речові докази, зокрема два ножі та сокиру зі слідами крові.

"За фактом події слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - додав Сергій Сторожук.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хто вбив Катю Гандзюк: громадськість має дізнатися ім'я замовника

Крім того, розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою правовою кваліфікацією – самогубство. Правоохоронці встановлюють мотиви вбивства жінок.



Нагадаємо, 26 жовтня на Житомирщині затримали двох чоловіків, які підсипали снодійне і втопили водія.