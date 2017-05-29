В Киеве из-за прорыва трубы повреждены четыре автомобиля и окна зданий
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В результате прорыва трубы на Голосеевском проспекте в столице, который произошел во время гидравлических испытаний, повреждены 4 автомобиля и окна зданий, находящихся перед промоины. Об этом Киевэнерго сообщает на странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня около 14.00 по адресу Голосеевский проспект, 27 во время гидравлических испытаний обнаружено повреждение магистрального трубопровода диаметром 800 мм. Этот участок теплосети эксплуатируется с 1979 года и исчерпала свой 25-летний нормативный ресурс. Из-за этого произошла утечка на поверхность охлажденной Теплосетевой воды и образовалась промоина на придомовой территории размером 2 × 3 м ", - говорится в сообщении.
В сообщении отметили, что в результате утечки теплоносителя было повреждено четыре автомобиля и окна здания перед промоиной. Убытки пострадавшим будут компенсированы в установленном законодательством порядке.
"Оперативная бригада Киевэнерго ликвидирует повреждения участка магистрального трубопровода от ТЭЦ-5. Повреждение было локализовано, утечка воды остановлен... Потребители, обеспечиваются горячим водоснабжением от данной тепломагистрали на время проведения гидравлических испытаний временно отключены от ГВС согласно графику ", - добавили в сообщении.
Напомним, в Голосеевском районе города Киева прорвало трубу с горячей водой.