У Києві через прорив труби пошкоджено чотири автомобілі та вікна будівель
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Внаслідок прориву труби на Голосіївському проспекті у столиці, який стався під час гідравлічних випробувань, пошкоджено 4 автомобілі та вікна будівель, які знаходяться перед вимоїною. Про це Київенерго повідомляє на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні близько 14.00 за адресою Голосіївський проспект, 27 під час гідравлічних випробувань виявлено пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 800 мм. Ця ділянка тепломережі експлуатується з 1979 року та вичерпала свій 25-річний нормативний ресурс. Через це стався витік на поверхню охолодженої тепломережевої води та утворилась вимоїна на прибудинковій території розміром 2×3 м,” — йдеться у повідомленні.
У повідомленні зазначили, що в результаті витоку теплоносія було пошкоджено чотири автомобілі та вікна будівлі перед вимоїною. Збитки постраждалим буде компенсовано у встановленому законодавством порядку.
“Оперативна бригада Київенерго ліквідовує пошкодження ділянки магістрального трубопроводу від ТЕЦ-5. Пошкодження було локалізоване, витік води зупинено... Споживачі, що забезпечуються гарячим водопостачанням від даної тепломагістралі на час проведення гідравлічних випробувань тимчасово відключені від ГВП згідно графіку,” — додали у повідомленні.
Нагадаємо, у Голосіївському районі міста Києва прорвало трубу з гарячою водою.