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В Киеве блокировали продажу украинских девушек в секс-рабство в Турцию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Столичные правоохранители задержали женщину, которая продавала девушек за границу в сексуальное рабство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

“Киевская местная прокуратура № 7 совместно с УБПСТЛ ГУ НП в г.Киеве задержала в порядке ст. 208 УПК Украины 33-летнюю женщину, которая обманным путем вербовала молодых девушек с целью дальнейшего перемещения их через государственную границу в Турцию в сексуальное рабство”, - говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что злоумышленница подыскивала девушек привлекательной внешности, находившихся в сложных жизненных обстоятельствах, и предлагала им работу в эскорт-агентстве в Турции с почасовой оплатой.

Однако, оказавшись за границей, девушки попадали в сексуальное рабство, а злоумышленница тем временем получала от заказчиков денежные средства за каждую из них.

Злоумышленницу задержали “на горячем” при попытке переправить за границу 4 украинских девушек.

В настоящее время женщине готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (вербовка, перемещение человека, совершенное в отношении нескольких лиц с целью эксплуатации).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, 3 сентября в Запорожье полицейские задержали злоумышленницу, которая продавала девушек в сексуальное рабство.

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