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У Києві блокували продаж українських дівчат у секс-рабство до Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Столичні правоохоронці затримали жінку, яка продавала дівчат за кордон у сексуальне рабство. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН. 

“Київська місцева прокуратура № 7 спільно з УБЗПТЛ ГУ НП у м. Києві затримала у порядку ст. 208 КПК України 33-річну жінку, яка обманним шляхом вербувала молодих дівчат з метою подальшого переміщення їх через державний кордон до Туреччини у сексуальне рабство”, — йдеться у повідомленні.

У ході слідства встановлено, що зловмисниця підшуковувала дівчат привабливої зовнішності, що перебували у складних життєвих обставинах, та пропонувала їм роботу в ескорт-агентстві в Туреччині з погодинною оплатою.

Однак, опинившись за кордоном, дівчата потрапляли у сексуальне рабство, а зловмисниця тим часом отримувала від замовників грошові кошти за кожну з них.

Зловмисницю затримали “на гарячому” під час спроби переправити за кордон 4 українських дівчат.

На даний час жінці готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України (вербування, переміщення людини, вчинене щодо кількох осіб з метою експлуатації).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, 3 вересня у Запоріжжі поліцейські затримали зловмисницю, яка продавала дівчат у сексуальне рабство.

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