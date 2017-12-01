У Киева в здании произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря УНН. Сегодня в 18:28 в полицию поступило сообщение о возгорании в административно-офисном здании на ул. Глыбочицкой 33/37 в Шевченковском районе Киева. По вызову немедленно было отправлено ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.
"По прибытию в 18:45 по информации, горело одноэтажное здание площадь 15х4 метра", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В 18:59 пожар локализован. Спасатели довольно быстро взять огонь под контроль, а 19:32 пожар был полностью ликвидирован.
Сообщается, что никто не пострадал. На месте происшествия были 3 единицы погоню-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений главного управления ГСЧС в Киеве.
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