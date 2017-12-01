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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 5105 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 17837 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 97842 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109694 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130147 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106398 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108055 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113214 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117420 просмотра

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У Киева в здании произошел пожар

У Киева в здании произошел пожар

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря УНН. Сегодня в 18:28 в полицию поступило сообщение о возгорании в административно-офисном здании на ул. Глыбочицкой 33/37 в Шевченковском районе Киева. По вызову немедленно было отправлено ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

"По прибытию в 18:45 по информации, горело одноэтажное здание площадь 15х4 метра", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В 18:59 пожар локализован. Спасатели довольно быстро взять огонь под контроль, а 19:32 пожар был полностью ликвидирован.

Сообщается, что никто не пострадал. На месте происшествия были 3 единицы погоню-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений главного управления ГСЧС в Киеве.

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