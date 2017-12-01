У Києва в будівлі сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня УНН. Сьогодні о 18:28 до поліції поступило повідомлення про загорання в адміністративно-офісній будівлі на вул. Глибочицькій 33/37 в Шевченківському районі Києва. По виклику негайно було відправлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН.
"По прибуттю о 18:45 по інформації, горіла одноповерхова будівля площа 15х4 метри", - повідомили в прес-службі ДСНС.
О 18:59 пожежу локалізовано. Рятувальники досить швидко взяти вогонь під контроль, а 19:32 пожежу було повністю ліквідовано.
Повідомляється, що ніхто не постраждав. На місці події були 3 одиниці пожено-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу підрозділів головного управління ДСНС у місті Києві.
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