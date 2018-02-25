В Китае предложили снять ограничения сроков правления президента

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63003 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77042 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79770 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107333 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100378 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104549 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111528 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117082 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122790 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134307 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
В Китае предложили снять ограничения сроков правления президента

В Китае предложили снять ограничения сроков правления президента

Киев  •  УНН

 • 8534 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Центральный комитет правящей Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) предложил разрешить президенту занимать должность более двух сроков подряд. Об этом сообщает издание AP, ссылаясь на национальное информационное агентство, передает УНН.

О планируемых изменениях стало известно после заседания Политбюро, которое состоялось в субботу и накануне трехдневного заседания Центрального комитета, который начнется в понедельник, 26 февраля.

Главной темой заседания должны стать рекомендации по институциональных изменениях государственной системы, которые затем должны быть одобрены на ежегодном заседании Всекитайского собрания народных представителей.

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Нововведение может создать легальную базу для партийного лидера Си Цзиньпина остаться на посту президента после 2023 года.

Статус Си, как самого мощного китайского лидера за последние несколько поколений, был закреплен на партийном съезде прошлого года, где он был назначен на второй пятилетний срок в качестве генерального секретаря.

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