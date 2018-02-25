В Китае предложили снять ограничения сроков правления президента

О планируемых изменениях стало известно после заседания Политбюро, которое состоялось в субботу и накануне трехдневного заседания Центрального комитета, который начнется в понедельник, 26 февраля.

Главной темой заседания должны стать рекомендации по институциональных изменениях государственной системы, которые затем должны быть одобрены на ежегодном заседании Всекитайского собрания народных представителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пекин предостерегает Вашингтон от "ошибочных действий" в вопросе санкций против КНДР

Нововведение может создать легальную базу для партийного лидера Си Цзиньпина остаться на посту президента после 2023 года.

Статус Си, как самого мощного китайского лидера за последние несколько поколений, был закреплен на партийном съезде прошлого года, где он был назначен на второй пятилетний срок в качестве генерального секретаря.