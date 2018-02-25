У Китаї запропонували зняти обмеження термінів правління президента
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Центральний комітет правлячої Комуністичної партії Китаю (ЦК КПК) запропонував дозволити президенту займати посаду більш ніж два терміни поспіль. Про це повідомляє видання AP, посилаючись на національне інформаційне агентство, передає УНН.
Про заплановані зміни стало відомо після засідання Політбюро, яке відбулося в суботу і напередодні триденного засідання Центрального комітету, який почнеться в понеділок, 26 лютого.
Головною темою засідання повинні стати рекомендації щодо інституційних змін державної системи, які потім повинні бути схвалені на щорічному засіданні Всекитайських зборів народних представників.
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Нововведення може створити легальну базу для партійного лідера Сі Цзіньпіна залишитись на посту президента після 2023 року.
Статус Сі, як найпотужнішого китайського лідера за останні декілька поколінь, був закріплений на партійному з'їзді минулого року, де його було призначено на другий п'ятирічний термін в якості генерального секретаря.