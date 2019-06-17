В Китае обнаружили следы динозавра возрастом около 100 млн лет

По данным издания, обнаружены следы принадлежат динозавру из группы зауроподов — крупнейших из когда-либо живших на Земле четвероногих растительноядных динозавров. Эксперты предполагают, что находка поможет в изучении того, какие виды динозавров проживали на территории современного Китая, а также их эволюции.

В исследовании принимали участие палеонтологи из Китайского университета геонаук, Университета штата Колорадо и ряда других.

Отмечается, что в настоящее время ученые сотрудничают с местными властями, чтобы обеспечить защиту редкой находки.

Напомним, ученые нашли окаменелости от наименьшего из известных динозавров.