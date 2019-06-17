В Китае обнаружили следы динозавра возрастом около 100 млн лет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Совместная исследовательская группа американских и китайских палеонтологов обнаружила в китайской восточной провинции Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, которым около 100 млн лет. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа", передает УНН.
По данным издания, обнаружены следы принадлежат динозавру из группы зауроподов — крупнейших из когда-либо живших на Земле четвероногих растительноядных динозавров. Эксперты предполагают, что находка поможет в изучении того, какие виды динозавров проживали на территории современного Китая, а также их эволюции.
В исследовании принимали участие палеонтологи из Китайского университета геонаук, Университета штата Колорадо и ряда других.
Отмечается, что в настоящее время ученые сотрудничают с местными властями, чтобы обеспечить защиту редкой находки.
Напомним, ученые нашли окаменелости от наименьшего из известных динозавров.