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У Китаї виявили сліди динозавра віком близько 100 млн років

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Спільна дослідницька група американських і китайських палеонтологів виявила в китайській східній провінції Цзянсу чотири скам'янілих сліду динозавра, яким близько 100 млн років. Про це в неділю повідомило агентство "Сіньхуа", передає УНН.

У Китаї виявили сліди динозавра віком близько 100 млн років

За даними видання, виявлені сліди належать динозавру з групи зауроподів - найбільших з коли-небудь жили на Землі чотириногих рослиноїдних динозаврів. Експерти припускають, що знахідка допоможе у вивченні того, які види динозаврів проживали на території сучасного Китаю, а також їх еволюції.

У дослідженні брали участь палеонтологи з Китайського університету геонаук, Університету штату Колорадо і ряду інших.

Відзначається, що в даний час вчені співпрацюють з місцевою владою, щоб забезпечити захист рідкісної знахідки.

Нагадаємо, вчені знайшли скам'янілості від найменшого з відомих динозаврів.

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