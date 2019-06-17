У Китаї виявили сліди динозавра віком близько 100 млн років
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Спільна дослідницька група американських і китайських палеонтологів виявила в китайській східній провінції Цзянсу чотири скам'янілих сліду динозавра, яким близько 100 млн років. Про це в неділю повідомило агентство "Сіньхуа", передає УНН.
За даними видання, виявлені сліди належать динозавру з групи зауроподів - найбільших з коли-небудь жили на Землі чотириногих рослиноїдних динозаврів. Експерти припускають, що знахідка допоможе у вивченні того, які види динозаврів проживали на території сучасного Китаю, а також їх еволюції.
У дослідженні брали участь палеонтологи з Китайського університету геонаук, Університету штату Колорадо і ряду інших.
Відзначається, що в даний час вчені співпрацюють з місцевою владою, щоб забезпечити захист рідкісної знахідки.
Нагадаємо, вчені знайшли скам'янілості від найменшого з відомих динозаврів.