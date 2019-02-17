Вчені знайшли скам'янілості від найменшого з відомих динозаврів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Міжнародна група палеонтологів виявила скам'янілі сліди Minisauripus - самого маленького з відомих динозаврів. Про знахідку вчені оголосили днями в Пекіні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Xinhuanet.
Унікальним цей скам'янілі сліди робить те, що вони містять відбиток шкіри динозавра. Раніше подібних слідів вчені не знаходили, повідомили дослідники.
"Зазвичай сліди динозаврів мають довжину в 20-30 см, але сліди Minisauripus - всього 2 см", - повідомив учасник дослідницького проекту Сін Ліда з Китайського університету наук про Землю (Пекін).
Динозаври різних видів відрізняються малюнком луски. Виявлення відбитків шкіри допоможе палеонтологам просунутися у вивченні маленьких хижих динозаврів.
Повідомляється, що знахідка була зроблена на одному з будівельних майданчиків в Республіці Корея. Це вже 10-е місце виявлення Minisauripus.
Сліди цих динозаврів знаходять тільки на території Китаю і Республіки Корея. Стаття про нове відкриття була опублікована в міжнародному журналі Scientific Reports.
Як повідомляв УНН, китайські вчені виявили декілька фрагментів останків динозаврів в північнокитайській провінції Хебей.