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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 61244 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Ученые нашли окаменелости от наименьшего из известных динозавров

Ученые нашли окаменелости от наименьшего из известных динозавров

Киев  •  УНН

 • 22278 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Международная группа палеонтологов обнаружила окаменелые следы Minisauripus - самого маленького из известных динозавров. О находке ученые объявили на днях в Пекине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhuanet.

Уникальными эти окаменелые следы делает то, что они содержат отпечаток кожи динозавра. Раньше подобных следов ученые не находили, сообщили исследователи.

"Обычно следы динозавров имеют длину в 20-30 см, но следы Minisauripus - всего 2 см", - сообщил участник исследовательского проекта Син Лида из Китайского университета наук о Земле (Пекин).

Динозавры разных видов отличаются рисунком чешуи. Обнаружение отпечатков кожи поможет палеонтологам продвинуться в изучении маленьких хищных динозавров.

Сообщается, что находка была сделана на одной из строительных площадок в Республике Корея. Это уже 10-е место обнаружения Minisauripus.

Следы этих динозавров находят только на территории Китая и Республики Корея. Статья о новом открытии была опубликована в международном журнале Scientific Reports.

Как сообщал УНН, китайские ученые обнаружили несколько фрагментов останков динозавров в северокитайской провинции Хэбэй.

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