В Китае взорвался газопровод, есть жертвы

Авария произошла примерно в 16:30 29 мая по местному времени на сталелитейном заводе компании Fangda Special Steel Technology в районе Циншаньху города Наньчан.

Один из пострадавших скончался в больнице в 17:20 в четверг из-за тяжелых ожогов, шесть раненых находятся в критическом состоянии, а жизни остальных двух не находятся под угрозой.

Ведется расследование причин аварии.



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