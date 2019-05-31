В Китае взорвался газопровод, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Два человека погибли, еще восемь получили ранения в результате взрыва газопровода на сталелитейном заводе в городе Наньчан, пров. Цзянси, Восточный Китай. Об этом сообщила местная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Авария произошла примерно в 16:30 29 мая по местному времени на сталелитейном заводе компании Fangda Special Steel Technology в районе Циншаньху города Наньчан.
Один из пострадавших скончался в больнице в 17:20 в четверг из-за тяжелых ожогов, шесть раненых находятся в критическом состоянии, а жизни остальных двух не находятся под угрозой.
Ведется расследование причин аварии.
Напомним, в России загорелся магистральный газопровод.