У Китаї вибухнув газопровід, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Двоє людей загинули, ще вісім отримали поранення в результаті вибуху газопроводу на сталеливарному заводі в місті Наньчан, пров. Цзянси, Східний Китай. Про це повідомила місцева служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Аварія сталася приблизно о 16:30 29 травня по місцевим часом на сталеливарному заводі компанії Fangda Special Steel Technology в районі Ціншаньху міста Наньчан.
Один з постраждалих помер у лікарні о 17:20 в четвер через важкі опіки, шість поранених знаходяться в критичному стані, а життя інших двох не перебувають під загрозою.
Ведеться розслідування причин аварії.
Нагадаємо, в Росії загорівся магістральний газопровід.