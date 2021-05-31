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В Китае семьям разрешили иметь трех детей

Киев • УНН

 • 17361 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Власти Китая разрешили супружеским парам заводить троих детей. Такое решение было принято на заседании Политбюро ЦК КПК в понедельник, 31 мая, сообщает китайское агентство Xinhua, передает УНН.

В Китае семьям разрешили иметь трех детей

Цитата:

"На встрече было отмечено, что дальнейшая оптимизация политики в области деторождения, реализация политики, согласно которой супружеская пара может иметь троих детей, и поддерживающие меры помогут улучшить структуру населения страны", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, такое решение было принято с учетом демографической ситуации в стране - из-за быстрого старения населения.

Дополнение

Демографические тенденции в Китае в течение многих лет в значительной степени определялись политикой "одного ребенка", которая была введена в 1979 году для замедления роста населения. В 2016 году правительство отменило спорную политику и позволило парам иметь двух детей.

Но реформа не смогла свернуть тенденцию падения рождаемости в стране, несмотря на двухлетний рост сразу после этого.

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