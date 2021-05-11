Зростання населення Китаю різко сповільнилося

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"Населення країни становило 1 411,78 мільйона осіб, збільшившись на 72,06 мільйона осіб у порівнянні з населенням в 1 339,72 мільйона осіб в 2010 році, збільшившись на 5,38 відсотка. Середньорічні темпи зростання становили 0,53 відсотка, що нижче на 0,04 процентних пункта в порівнянні із середньорічними темпами зростання в 0,57 відсотка з 2000 по 2010 рік", - вказали в статистичному бюро країни.

Деталі

Згідно з урядовими даними, такі цифри показали, що населення Китаю зберігало "помірну динаміку зростання" в останнє десятиліття.

При цьому голова статистичного бюро Китаю Нін Цзічже, якого цитує BBC, повідомив, що торік народилося 12 мільйонів немовлят, що значно менше, ніж 18 мільйонів новонароджених у 2016 році. Однак він додав, що це "все ще значна кількість".

При цьому, згідно з даними статистичного бюро КНР, кількість новонароджених у 2020 році була найнижчою з 1961 року, коли в країні був масовий голод, пише Радио Свобода. Різке зниження народжуваності в останні роки разом з збільшенням тривалості життя загрожує демографічною кризою, що може підірвати економічне зростання країни, цитує газета New York Times демографів, фахівців з Китаю.

Майже 19% населення країни - старше 60 років (264,02 млн осіб). Цей прошарок населення зріс за десятиріччя на 5,44%.

Доповнення

Демографічні тенденції в Китаї протягом багатьох років значною мірою визначалися політикою "однієї дитини", яка була введена в 1979 році для уповільнення зростання населення. У 2016 році уряд скасував спірну політику і дозволив парам мати двох дітей. Але реформа не змогла згорнути тенденцію падіння народжуваності в країні, не дивлячись на дворічне зростання відразу після цього, відзначає BBC.