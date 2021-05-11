Рост населения Китая резко замедлился
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Рост населения Китая за последние 10 лет показал наиболее медленные темпы за последние десятилетия - в среднем составив 0,53 процента в год. До конца 2020 года численность населения страны достигла 1,411 миллиарда человек, увеличившись за десятилетие лишь на 72 миллиона человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национального статистического бюро КНР, обнародованные во вторник.
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"Население страны составило 1 411,78 миллиона человек, увеличившись на 72,06 миллиона человек по сравнению с населением в 1 339,72 миллиона человек в 2010 году, увеличившись на 5,38 процента. Среднегодовые темпы роста составили 0,53 процента, что ниже на 0,04 процентных пункта по сравнению со среднегодовыми темпами роста в 0,57 процента с 2000 по 2010 год", - указали в статистическом бюро страны.
Детали
Согласно правительственным данным, такие цифры показали, что население Китая сохраняло "умеренную динамику роста" в последнее десятилетие.
При этом глава статистического бюро Китая Нин Цзичже, которого цитирует BBC, сообщил, что в прошлом году родилось 12 млн младенцев, что значительно меньше, чем 18 млн новорожденных в 2016 году. Однако он добавил, что это "все еще значительное количество".
При этом, согласно данным статистического бюро КНР, количество новорожденных в 2020 году было самым низким с 1961 года, когда в стране был массовый голод, пишет Радио Свобода. Резкое снижение рождаемости в последние годы вместе с увеличением продолжительности жизни угрожает демографическим кризисом, что может подорвать экономический рост страны, цитирует газета New York Times демографов, специалистов по Китаю.
Почти 19% населения страны - старше 60 лет (264,02 млн человек). Эта прослойка населения выросла за десятилетие на 5,44%.
Дополнение
Демографические тенденции в Китае в течение многих лет в значительной степени определялись политикой "одного ребенка", которая была введена в 1979 году для замедления роста населения. В 2016 году правительство отменило спорную политику и позволило парам иметь двух детей. Но реформа не смогла откатить назад тенденцию падения рождаемости в стране, несмотря на двухлетний рост сразу после этого, отмечает BBC.