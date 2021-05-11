Рост населения Китая резко замедлился

КИЕВ. 11 мая. УНН. Рост населения Китая за последние 10 лет показал наиболее медленные темпы за последние десятилетия - в среднем составив 0,53 процента в год. До конца 2020 года численность населения страны достигла 1,411 миллиарда человек, увеличившись за десятилетие лишь на 72 миллиона человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национального статистического бюро КНР, обнародованные во вторник.