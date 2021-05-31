У Китаї сім'ям дозволили мати трьох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Влада Китаю дозволила подружнім парам заводити трьох дітей. Таке рішення було ухвалено на засіданні Політбюро ЦК КПК в понеділок, 31 травня, повідомляє китайське агентство Xinhua, передає УНН.
Цитата:
"На зустрічі було зазначено, що подальша оптимізація політики в області дітородіння, реалізація політики, згідно з якою подружня пара може мати трьох дітей, і підтримувальні заходи допоможуть поліпшити структуру населення країни", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначається, таке рішення було ухвалено з урахуванням демографічної ситуації в країні - через швидке старіння населення.
Доповнення
Демографічні тенденції в Китаї протягом багатьох років значною мірою визначалися політикою "однієї дитини", яка була введена в 1979 році для уповільнення зростання населення. У 2016 році уряд скасував спірну політику і дозволив парам мати двох дітей.
Але реформа не змогла згорнути тенденцію падіння народжуваності в країні, не дивлячись на дворічне зростання відразу після цього.