У Китаї сім'ям дозволили мати трьох дітей

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"На зустрічі було зазначено, що подальша оптимізація політики в області дітородіння, реалізація політики, згідно з якою подружня пара може мати трьох дітей, і підтримувальні заходи допоможуть поліпшити структуру населення країни", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, таке рішення було ухвалено з урахуванням демографічної ситуації в країні - через швидке старіння населення.

Доповнення

Демографічні тенденції в Китаї протягом багатьох років значною мірою визначалися політикою "однієї дитини", яка була введена в 1979 році для уповільнення зростання населення. У 2016 році уряд скасував спірну політику і дозволив парам мати двох дітей.

Але реформа не змогла згорнути тенденцію падіння народжуваності в країні, не дивлячись на дворічне зростання відразу після цього.