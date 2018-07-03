В Китае распустились тысячи лотосов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Китайской провинции Чжэцзян зацвели лотосы, сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Цветение лотоса длится с начала — середины июля до конца сентября. Иногда отдельные цветки встречаются и в октябре.
В старых густых зарослях лотоса первые небольшие плавающие листья появляются в мае. Через месяц-полтора вырастают надводные листья, за ними развиваются бутоны, которые увеличиваются и через 15—20 дней раскрываются, превращаясь в ослепительно яркие цветки. Цветы начинают опадать уже на 3-4 день после цветения.
На Востоке лотос занимал почетное место в религиозных обрядах, преданиях и легендах, об этом свидетельствуют многочисленные памятники письменности, архитектуры и искусства.
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