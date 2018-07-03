У Китаї розпустилися тисячі лотосів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У Китайській провінції Чжецзян зацвіли лотоси, повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Цвітіння лотоса триває з початку-середини липня до кінця вересня. Іноді окремі квітки зустрічаються і в жовтні.
У старих хащах лотоса перші невеликі плаваючі листя з'являються в травні. Через місяць-півтора виростають надводні листя, за ними розвиваються бутони, які збільшуються і через 15-20 днів розкриваються, перетворюючись в сліпуче яскраві квітки. Квіти починають опадати вже на 3-4 день після цвітіння.
На Сході лотос займав почесне місце в релігійних обрядах, переказах і легендах, про це свідчать численні пам'ятники писемності, архітектури та мистецтва.
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