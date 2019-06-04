В Китае прошли гонки "Ста драконов"

Фестиваль лодок-драконов округа Дао имеет долгую историю: гонка лодок-драконов была включена в список нематериального культурного наследия провинции Хунань в 2006 году.



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Каждая лодка имеет разный цвет и представляет разные деревни.



Как сообщал УНН, в Китае состоялся парад дронов.



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