В Китае прошли гонки "Ста драконов"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Традиционные гонки на драконовых челнах, приуроченные к празднику Дуаньуцзе, прошли сегодня на реке Сяошуйхэ в уезде Даосянь провинции Хунань, Центральный Китай, побороться за первое место здесь собрались 144 команды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Фестиваль лодок-драконов округа Дао имеет долгую историю: гонка лодок-драконов была включена в список нематериального культурного наследия провинции Хунань в 2006 году.
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Каждая лодка имеет разный цвет и представляет разные деревни.
Как сообщал УНН, в Китае состоялся парад дронов.
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