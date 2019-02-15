В Киеве открыли фестиваль китайских фонарей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В центре Киева, на Певческом поле открыли выставку гигантских китайских фонарей. Об этом сообщает корреспондент УНН.
На выставке представлены десятки разнообразных фонарей. Они образуют композиции, сцены из различных сказок и легенд. Для посещения выставка работает во вторую половину дня — с 17:00 до 23:00. В это время зажигают фонари, и поляна превращается в сказочное действо.
Сами фонари сделаны из шелка, лампочек и гирлянд. На Певческом поле можно увидеть фламинго, пингвинов, Золушку, домик из конфет Гензель и Греттель, сказочных павлинов и цейлонских слонов. А сердцем выставки стал 40-метровый китайский дракон. Инсталляцию создавала приглашенная команда из Китая.
Напоминаем, в начале месяца мусульманки в центре Киева отметили день хиджаба.