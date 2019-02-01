Мусульманки у центрі Києва відзначили день хіджабу

Активістки Всеукраїнської асоціації мусульманок у хіджабах вийшли на центральну вулицю Києва, щоб відзначити світовий День хіджабу, та розказати всім охочим про звичаї послідовниць Ісламу. Вони дарували киянкам троянди та охоче відповідали на питання перехожих.

Крім того, акція одночасно пройшла у великих містах України: в Одесі, Харкові, Хмельницькому та Дніпрі.

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День хіджабу був заснований у 2013 році жителькою Нью-Йорка, для того, щоб боротися зі стереотипним сприйняттям мусульманських жінок. Ідея полягає в тому, що 1 лютого немусульманкам і мусульманкам, які не покривають голову, пропонують протягом дня носити хіджаб на знак солідарності.

Довідка: Хіджаб - жіночий одяг в ісламі, головне призначення якого — приховати фігуру, обриси тіла жінки. Хоча хіджаб передбачає покриття всього тіла та голови, крім обличчя та долоней (саме така форма є обов'язковою), нерідко мусульманки закривають навіть обличчя та долоні.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу дозволила грати в хіджабах.