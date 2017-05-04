Міжнародна федерація баскетболу дозволила із 1 жовтня грати в хіджабах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) офіційно дозволила гравцям виходити на майданчик у хіджабах та інших головних уборах за умови, що вони або чорно-білі, або поєднуються з кольором форми команди, передає УНН із посиланням на ВВС.
Як пише видання нові правила почнуть діяти від 1 жовтня.
Відповідно до нових правил, убір не має закривати обличчя і не повинен бути травмонебезпечним для інших гравців. Також він не повинен мати застібок на голові та шиї.
Суворі вимоги до одягу спортсменок на міжнародних змаганнях почали послаблювати з 2012 року. Так, на Олімпійських Іграх волейболісткам дозволили грати у менш відкритому одязі.
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